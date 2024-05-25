Родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде

"Учите ребёнка плавать как можно раньше! Это повысит шансы остаться в живых при случайном падении в воду. Если берёте с собой на речку чужих детей, обязательно уточните, насколько хорошо они умеют плавать. Не всегда родственники задумываются о том, что, например, подросток может плохо держаться на воде", — сказала специалист в беседе с интернет-изданием Re gion s .

Мишонова напомнила, что купаться можно только на официальных пляжах, где есть спасатели. При этом важно, даже если ребёнок умеет плавать, не оставлять его в водоёме без присмотра. Для родителей малышей омбудсмен также рекомендовала брать с собой на пляжи надувные бассейны, а детям постарше надевать яркие панамки и купальные принадлежности. Кроме того, отметила эксперт, необходимо помнить об угрозе солнечных ожогов и тепловых ударов. В частности, не рекомендуется посещать пляж с 12 до 16 часов — в этот период солнце максимально активно. Вместе с тем во время пребывания на пляже необходимо использовать солнцезащитный крем, надевать на малыша панамку, а также регулярно давать ему попить воды. Если же родители заметили, что кожа ребёнка покраснела, его нужно как можно скорее увести в тень, резюмировала Мишонова.