Россиянам назвали сроки начала купального сезона на Кубани

Температура воды в Чёрном море уже прогрелась до 17 градусов, а на Азовском — до 18 градусов, поэтому купальный сезон в Краснодарском крае в этом году начнётся уже с середины мая. Об этом журналистам сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая. Купальный сезон начнётся раньше. У нас он начинается с 22 градусов, [такая температура] уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Чёрное море нагревается медленнее", — отметили синоптики.

По словам специалистов, традиционно купальный сезон на Кубани стартует в июне. Однако в 2024-м вода прогревалась активнее из-за жаркой погоды. Так, в четверг, 18 апреля, в Краснодаре был побит температурный рекорд 71-летней давности: воздух прогрелся аж до + 31,9 градуса.