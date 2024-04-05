Россиянам поведали, какие цены на жильё их будут ждать на летних курортах

Этим летом суточная аренда жилья в туристических городах вырастет на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова.

"Какой бы туристический город мы бы не рассматривали, ситуация летом будет везде одинаковая. Так как спрос будет большой. Повышение цен на посуточную аренду квартир может произойти в среднем на 17% по сравнению с 2023 годом. Есть объекты, которые пользуются наибольшим спросом, — в центре, у моря, там рост цены на посуточную аренду могут подняться ещё выше", — добавила эксперт в разговоре с URA.ru.

По мнению Перескоковой, в летний период стоимость суточной аренды квартиры в Москве, Казани, Калининграде и Краснодарском крае может достигать 3000 рублей. Чуть дороже будет обходиться съём жилья в Петербурге и на Байкале (от 4000 рублей). Если говорить о Черноморском побережье, то квартиры по самым низким ценам можно будет найти в Туапсе и Ейске (от 2800-3000 рублей). Дороже выйдет аренда жилья в Анапе, Феодосии, в Судаке и Евпатории (от 3000-3500 рублей). Дороже всего в этом смысле обойдётся отдых в Сочи, Геленджике и Ялте, где стоимость квартир будет стартовать от 5000 рублей в сутки.