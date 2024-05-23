Купальный сезон в Москве и области можно открыть уже в эти выходные
На фоне прихода тёплой погоды в столичный регион водоёмы Подмосковья начали прогреваться. В связи с этим уже в предстоящие выходные жители Москвы и области могут отправиться загорать и купаться. Об этом в своём телеграм-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что 22 мая солнце светило над Москвой более 16 часов, а температура воздуха при этом достигала 23–24 градусов. Из-за этого в подмосковных водоёмах вода прогревается быстрее.
"Температура воды верхнего слоя Истринского водохранилища за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов. Примерно такая же температура воды и в Москве-реке. А в прудах и карьерах Подмосковья вода ещё более тёплая. Так что предстоящие выходные можно провести у водоёмов: и позагорать, и открыть купальный сезон", — обрадовала москвичей специалист.
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