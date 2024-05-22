Учёные нашли связь между погодой и риском смерти от CоViD-19

Учёные доказали, что перепады температуры воздуха могут усугубить симптомы у заболевших SARS-CoV-2 и привести к быстрому прогрессированию болезни вплоть до смертельного исхода. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ.

Специалисты из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН провели исследование и выяснили, что каждое кратковременное понижение дневной температуры воздуха более чем на три градуса приводит к всплескам числа госпитализаций из-за коронавируса.

"И самое важное здесь — это слово "каждое". То есть не какая-то условная вероятность или связанное с этим ожидание, а именно каждое краткосрочное падение дневных температур на 3°C и более приводит к росту госпитализаций через 1–3 дня. Это практически неизбежно. Понимая эту сложную динамику, мы можем разработать более эффективные стратегии контроля и смягчения последствий эпидемий, связанных с респираторными заболеваниями", — рассказал "Газете.ru" руководитель научного проекта Александр Ишматов.

Учёные предложили алгоритм, который позволит с достаточно высокой точностью предсказывать всплески госпитализаций, связанных с респираторными инфекциями, что даст преимущества в подготовке к таким событиям на уровне городов и районов. Кроме того, людям с ослабленным дыханием, например на начальных стадиях инфекции, когда только произошло заражение и идёт инкубационный период, важно избегать даже краткосрочных температурных стрессов, так как этот период во многом определяет тяжесть заболевания и риск смерти, заключил Ишматов.