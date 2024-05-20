Учёные спрогнозировали всплеск заболеваемости ковидом летом из-за "флирта"
FT: Учёные допускают всплеск заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT
Этим летом может произойти рост количества случаев заражения коронавирусом. Как передаёт газета Financial Times со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всему виной распространение варианта FLiRT.
Представители CDC рассказали журналистам, что на данный момент в Соединённых Штатах доминирует штамм КР.2, входящий в группу FLiRT, которую так назвали из-за мутаций в генетическом коде штаммов. В марте текущего года он преобладал всего в 3,8% случаев, а уже к маю этот показатель достиг отметки в 28,2%.
В статье также утверждается, что варианты FLiRT обнаружены в 14 европейских странах и Израиле. В то же время автор материала сообщает, что данные штаммы не должны увеличить количество госпитализаций, несмотря на рост числа заражений летом в целом. Кроме того, известно, что симптомы "флирта" остаются стандартными для коронавируса.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, в России не обнаружена. Однако вирусологи предполагают, что это лишь дело времени.
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