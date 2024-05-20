Учёные спрогнозировали всплеск заболеваемости ковидом летом из-за "флирта"

Этим летом может произойти рост количества случаев заражения коронавирусом. Как передаёт газета Financial Times со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всему виной распространение варианта FLiRT.

Представители CDC рассказали журналистам, что на данный момент в Соединённых Штатах доминирует штамм КР.2, входящий в группу FLiRT, которую так назвали из-за мутаций в генетическом коде штаммов. В марте текущего года он преобладал всего в 3,8% случаев, а уже к маю этот показатель достиг отметки в 28,2%.