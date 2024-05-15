Вирусолог оценил риск появления ковидного "флирта" в России

Новая группа штаммов коронавируса FLiRT в РФ не обнаружена, однако есть вероятность, что ситуация изменится. Как заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, любой вариант СoViD-19 может дойти до России даже в нынешних условиях, когда передвижения людей ограничены.

"FLiRT представляет собой очередной вариант группы штаммов "омикрон", которые патогенны в малой степени. "Омикрон" можно считать естественным избавлением от пандемии СoViD-19, хотя SARS-CoV-2 в популяции остаётся и появление новых вариантов возможно", — подчеркнул вирусолог в беседе с RT.

Начался сезон отпусков, поэтому риск получить и распространить новый штамм ковида растёт, однако он не отличается особой опасностью, говорит эксперт по биомедицине Андрей Ломоносов.

"Вирус постоянно и довольно быстро изменяется, и новые штаммы будут возникать. В этом нет ничего необычного. Так же как и вирус гриппа, к волнам которого мы привыкли, коронавирус будет мутировать и так выживать в союзе с человеком", — заключил собеседник RT.