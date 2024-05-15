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15 мая, 08:15

В России "флирта" нет: Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах ковида

Роспотребнадзор: В России не выявили новую группу штаммов коронавируса FLiRT

Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что по результатам проведённого молекулярно-генетического мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантом CoViD-19 является "омикрон". Согласно данным международной системы геномониторинга GISAID, с 22 апреля в мире отмечается рост новой линии коронавируса KP.2. Так, в США доля KP.2 среди всех циркулирующих штаммов достигла 11%, в Великобритании — 21%, добавили в Роспотребнадзоре.

"По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всём мире. Хотя недавнее исследование Японии показало, что KP.2 менее заразен, чем JN.1: инфекционность КР.2 значительно — в 10,5 раза — ниже, чем у JN.1", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там отметили, что характерными симптомами для недуга, вызванного вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти Японии планируют избавиться от 77% приобретённых ранее препаратов для лечения коронавирусной инфекции на сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов). С 8 мая 2023 года руководство Японии снизило категорию коронавирусной инфекции со второй, в которую входит также туберкулёз, до пятой, самой низкой.

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Александра Мышляева
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