В России "флирта" нет: Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах ковида

Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что по результатам проведённого молекулярно-генетического мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантом CoViD-19 является "омикрон". Согласно данным международной системы геномониторинга GISAID, с 22 апреля в мире отмечается рост новой линии коронавируса KP.2. Так, в США доля KP.2 среди всех циркулирующих штаммов достигла 11%, в Великобритании — 21%, добавили в Роспотребнадзоре.

"По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всём мире. Хотя недавнее исследование Японии показало, что KP.2 менее заразен, чем JN.1: инфекционность КР.2 значительно — в 10,5 раза — ниже, чем у JN.1", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там отметили, что характерными симптомами для недуга, вызванного вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.