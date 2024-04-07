Названы самые опасные болезни, от которых умирают люди по всему миру

Масштабный отчёт международной группы учёных подвёл итог 30-летней глобальной борьбы с болезнями и смертью. Исследователи рассмотрели ожидаемую продолжительность жизни и 288 причин смерти в 204 странах. Для этого использовались данные переписей населения, актов гражданского состояния, статистика медицинских учреждений и другие источники. Всего описание занимает 754 страницы. Часть была опубликована в журнале Lancet.

"Ожидаемая продолжительность жизни в среднем по всему миру за 1990-2019 годы увеличилась на 7,8 года. Но из-за коронавируса, прирост за 1990-2021 годы оказался несколько ниже — 6,2 года. В итоге среднемировая ожидаемая продолжительность жизни достигла 71,7 года, для сравнения в 1950-м она составляла всего 49 лет", — говорится в публикации.

Топ-10 основных причин смерти до 2019 года выглядел вполне ожидаемо. В порядке убывания это были ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей, неонатальные нарушения (любые причины, ведущие к смерти в первый месяц жизни) болезнь Альцгеймера и другие деменции, рак лёгких, диабет, хронические болезни почек и диарея, связанная с кишечными инфекциями. Почти таким же перечень был и в 1990 году. Однако в 2021 году в рейтинг ворвался CoViD-19 и занял второе место.

Также эксперты отмечают, что инфекционные болезни медленно, но верно сдают позиции. В 2019 году из топ-10 основных причин смерти исчез туберкулёз, который в 1990-м занимал седьмое место. С ростом продолжительности жизни на первый план выходят возрастные заболевания. Так, болезнь Альцгеймера с девятого места в 1990-м переместилась в 2019 году на шестую позицию. Это связано с тем, что всё больше людей доживает до старости, а эффективных средств от деменции по-прежнему нет. Возможно, что в ближайшее время это заболевание переместится как минимум в топ-5.