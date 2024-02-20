"Революционные" лекарства от Альцгеймера оказались способны уменьшать мозг и вызывать кровотечение
The Times: Новые лекарства для больных Альцгеймером могут уменьшать мозг
Лекарства нового типа от болезни Альцгеймера оказались способны вызвать серьёзные побочные эффекты, пишет The Times со ссылкой на британских учёных. Газета указывает, что речь идёт о препаратах леканемаб и донанемаб разработки японских и американских фармакологов, которые позиционируются как "революционные".
По словам производителей, лекарства помогают очищать мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком заболевания. Однако, предупреждает сотрудник Alzheimer's Research UK Дэвид Томас, они обладают скромной эффективностью и в то же время способны сокращать объём головного мозга и вызывать кровотечения. К слову, препараты предлагается разрешить к продаже и применению в Великобритании уже на следующей неделе.
Ранее канадские учёные предупредили о скрытой опасности препаратов вроде "Оземпик" и "Вегови", ныне сыскавших крайнюю популярность в качестве средств для похудения. Исследователи выяснили, что они повышают риск развития желудочно-кишечных заболеваний, среди которых — опаснейший панкреатит. К слову, на Западе уже жалуются на не заявленные производителем "побочки": По словам одной американки, похудение с помощью "Оземпика" закончилось для неё буквально пожизненной диареей.
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