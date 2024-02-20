"Революционные" лекарства от Альцгеймера оказались способны уменьшать мозг и вызывать кровотечение

Лекарства нового типа от болезни Альцгеймера оказались способны вызвать серьёзные побочные эффекты, пишет The Times со ссылкой на британских учёных. Газета указывает, что речь идёт о препаратах леканемаб и донанемаб разработки японских и американских фармакологов, которые позиционируются как "революционные".

По словам производителей, лекарства помогают очищать мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком заболевания. Однако, предупреждает сотрудник Alzheimer's Research UK Дэвид Томас, они обладают скромной эффективностью и в то же время способны сокращать объём головного мозга и вызывать кровотечения. К слову, препараты предлагается разрешить к продаже и применению в Великобритании уже на следующей неделе.