Учёные раскрыли связь между ковырянием в носу и болезнью Альцгеймера

Учёные из Австралии выяснили, что привычка ковырять в носу может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Это связано с повышенной вероятностью проникновения патогенных бактерий, вирусов и грибков в организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules.

Исследователи выяснили, что касание к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению патогенов в мозг и вызвать воспаление. Оно, в свою очередь, может способствовать накоплению бета-амилоидных белков в структурах мозга, что характерно для болезни Альцгеймера. Среди патогенов, способных вызвать нейровоспаление, учёные выделили вирус герпеса, коронавирусы, грибки Candida albicans и бактерии, вызывающие пневмонию.

В статье говорится, что инфекционные агенты могут долго оставаться в носовой полости без воздействия на мозг. Это означает, что от момента заражения до проявления симптомов деменции может пройти длительное время. Работа учёных, основанная на анализе более 100 предыдущих исследований по болезни Альцгеймера, показывает, что инфекция хламидийной пневмонии через нос может способствовать накоплению токсичных белков.