В кофейной гуще нашли вещества, защищающие мозг от Паркинсона и Альцгеймера

Кофейная гуща может быть источником углеродных квантовых точек для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, выяснили исследователи Техасского университета. Они отметили, что вещества, содержащиеся в напитке, защищают от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Учёные выяснили, что из кофейной гущи можно извлечь углеродные квантовые точки, которые потенциально защищают мозг от повреждений, вызываемых возрастом, ожирением и воздействием окружающей среды, говорится в научной работе, опубликованной в журнале Environmental Research.

Именно это, по мнению авторов работы, может предотвратить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Во время экспериментов исследователи поняли, что квантовые точки уничтожали и блокировали свободные радикалы, защищая клетки мозга.