Учёные выяснили, как можно заразиться болезнью Альцгеймера

Учёные выяснили, что болезнь Альцгеймера может передаваться при медицинском вмешательстве во время получения гормона роста. Результаты их исследования опубликованы в научном издании Nature Medicine.

Специалисты изучили данные пациентов, которые получали гормон роста с конца 1950-х и до 1985 года. Оказалось, что вместе с ним в организм человека попадали белки-прионы, вызывавшие нарушения в мозге. Примечательно, что у некоторых пациентов были зафиксированы симптомы, характерные для раннего этапа развития Альцгеймера.

В итоге учёные пришли к выводу, что недуг имеет связь со смертельной болезнью Крейтцфельда – Якоба (БКЯ), которую выявили у умерших пациентов, получавших гормон роста. Оказалось, что нарушения в мозге у людей, страдающих этими заболеваниями, были спровоцированы именно белками-прионами.

"Достоверные данные свидетельствуют о том, что при чрезвычайных обстоятельствах болезнь Альцгеймера может передаваться по прионоподобному механизму", — говорится в издании.