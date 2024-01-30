Учёные выяснили, как можно заразиться болезнью Альцгеймера
Nature Medicine: Болезнь Альцгеймера может передаваться через гормон роста
Учёные выяснили, что болезнь Альцгеймера может передаваться при медицинском вмешательстве во время получения гормона роста. Результаты их исследования опубликованы в научном издании Nature Medicine.
Специалисты изучили данные пациентов, которые получали гормон роста с конца 1950-х и до 1985 года. Оказалось, что вместе с ним в организм человека попадали белки-прионы, вызывавшие нарушения в мозге. Примечательно, что у некоторых пациентов были зафиксированы симптомы, характерные для раннего этапа развития Альцгеймера.
В итоге учёные пришли к выводу, что недуг имеет связь со смертельной болезнью Крейтцфельда – Якоба (БКЯ), которую выявили у умерших пациентов, получавших гормон роста. Оказалось, что нарушения в мозге у людей, страдающих этими заболеваниями, были спровоцированы именно белками-прионами.
"Достоверные данные свидетельствуют о том, что при чрезвычайных обстоятельствах болезнь Альцгеймера может передаваться по прионоподобному механизму", — говорится в издании.
Ранее Лайф писал, что у жительницы Колумбии обнаружили генетическую мутацию, которая помогла защитить женщину от поздней фазы Альцгеймера. Учёные установили, что этому поспособствовали редкие варианты гена АРОЕ, которые колумбийка получила от обоих родителей. Он способен активировать иммунные клетки мозга.