На очереди люди: Учёные успешно испытали на грызунах лекарство от болезни Альцгеймера

Специалисты медицинского центра Университета Небраски протестировали на животных с болезнью Альцгеймера экспериментальную клеточную терапию. Результаты исследования превзошли все ожидания, они опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

В отчёте сказано, что в организме с деменцией затрудняется передача информации от клетки к клетке. Это происходит из-за накопления белка бета-амилоида и ведёт к потере памяти и изменению поведения. В рамках эксперимента специалисты модифицировали иммунные клетки животных и ввели их в кровоток мышей. В результате умственные способности грызунов улучшились, а признаки воспаления мозга уменьшились.