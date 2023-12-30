На очереди люди: Учёные успешно испытали на грызунах лекарство от болезни Альцгеймера
Учёные из США исцелили мышей с болезнью Альцгеймера методом клеточной терапии
Специалисты медицинского центра Университета Небраски протестировали на животных с болезнью Альцгеймера экспериментальную клеточную терапию. Результаты исследования превзошли все ожидания, они опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.
В отчёте сказано, что в организме с деменцией затрудняется передача информации от клетки к клетке. Это происходит из-за накопления белка бета-амилоида и ведёт к потере памяти и изменению поведения. В рамках эксперимента специалисты модифицировали иммунные клетки животных и ввели их в кровоток мышей. В результате умственные способности грызунов улучшились, а признаки воспаления мозга уменьшились.
Далее учёные планируют повторить исследование на людях. Но прежде им предстоит разработать более эффективный метод доставки клеток к мозгу.
О приближении деменции могут свидетельствовать и вполне безобидные симптомы, предупреждал Лайф ранее. Тревогу стоит бить при хронической усталости и дневной сонливости.
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