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30 декабря, 20:45

На очереди люди: Учёные успешно испытали на грызунах лекарство от болезни Альцгеймера

Учёные из США исцелили мышей с болезнью Альцгеймера методом клеточной терапии

Специалисты медицинского центра Университета Небраски протестировали на животных с болезнью Альцгеймера экспериментальную клеточную терапию. Результаты исследования превзошли все ожидания, они опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

В отчёте сказано, что в организме с деменцией затрудняется передача информации от клетки к клетке. Это происходит из-за накопления белка бета-амилоида и ведёт к потере памяти и изменению поведения. В рамках эксперимента специалисты модифицировали иммунные клетки животных и ввели их в кровоток мышей. В результате умственные способности грызунов улучшились, а признаки воспаления мозга уменьшились.

Далее учёные планируют повторить исследование на людях. Но прежде им предстоит разработать более эффективный метод доставки клеток к мозгу.

У учёных появилась надежда найти лекарство от слабоумия
У учёных появилась надежда найти лекарство от слабоумия

О приближении деменции могут свидетельствовать и вполне безобидные симптомы, предупреждал Лайф ранее. Тревогу стоит бить при хронической усталости и дневной сонливости.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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