Хроническая усталость и дневная сонливость названы признаками опасной болезни
Гастроэнтеролог Харлов: Печёночная энцефалопатия ведёт к деменции и депрессии
Печёночная энцефалопатия, провоцируемая воспалительным процессом, может привести к депрессии и даже деменции. Как рассказал РИА "ФедералПресс" гастроэнтеролог Никита Харлов, один из заметных признаков заболевания — хроническая усталость и дневная сонливость.
"Это осложнение хронической болезни печени, при котором происходит деградация высших нервных функций у человека. Крайне далеко зашедшие стадии печёночной энцефалопатии можно рассматривать как самостоятельную форму деменции. При этом при выраженной энцефалопатии дела ухудшаются с более высокой скоростью, чем при обычной деменции", — рассказал Харлов.
По его словам, воспалённая печень перестаёт выполнять основную функцию — очищать организм от токсинов. В таком случае продукты распада остаются в крови, а также отравляют головной мозг.
Харлов сообщил, что около 30% людей, которые жалуются на сонливость, имеют скрытую форму хронической болезни печени. В том числе речь может идти о неалкогольной жировой болезни, доминирующей во всём мире: человек может ничего о ней не знать, пока не начнётся стадия гепатита или повышенного воспаления.
Ранее хирург предупредил, что водку не стоит закусывать тяжёлой пищей. По его словам, если заедать традиционный русский напиток, например, бараниной, можно нанести "двойной удар" по печени и поджелудочной.
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