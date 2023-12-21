Хроническая усталость и дневная сонливость названы признаками опасной болезни

Печёночная энцефалопатия, провоцируемая воспалительным процессом, может привести к депрессии и даже деменции. Как рассказал РИА "ФедералПресс" гастроэнтеролог Никита Харлов, один из заметных признаков заболевания — хроническая усталость и дневная сонливость.

"Это осложнение хронической болезни печени, при котором происходит деградация высших нервных функций у человека. Крайне далеко зашедшие стадии печёночной энцефалопатии можно рассматривать как самостоятельную форму деменции. При этом при выраженной энцефалопатии дела ухудшаются с более высокой скоростью, чем при обычной деменции", — рассказал Харлов.

По его словам, воспалённая печень перестаёт выполнять основную функцию — очищать организм от токсинов. В таком случае продукты распада остаются в крови, а также отравляют головной мозг.

Харлов сообщил, что около 30% людей, которые жалуются на сонливость, имеют скрытую форму хронической болезни печени. В том числе речь может идти о неалкогольной жировой болезни, доминирующей во всём мире: человек может ничего о ней не знать, пока не начнётся стадия гепатита или повышенного воспаления.