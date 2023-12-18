Хирург составил топ закусок "под водочку", которые убивают печень

Водку не стоит закусывать тяжёлой пищей, рассказал хирург Александр Умнов. По его словам, если заедать традиционный русский напиток, например, бараниной, можно нанести "двойной удар" по печени и поджелудочной.

По словам медика, солёные огурцы, маринованные грибы и помидоры тоже в запретном списке из-за уксуса, который повреждает слизистую желудка и увеличивает потерю жидкости. Умнов также посоветовал исключить жирную, жареную, острую пищу и шоколад, так как эти продукты совместно с водкой ударят по поджелудочной железе и печени, которые не могут справиться с таким объёмом шлаков.