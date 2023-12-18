Хирург составил топ закусок "под водочку", которые убивают печень
Хирург Умнов: Водку нельзя закусывать бараниной
Водку не стоит закусывать тяжёлой пищей, рассказал хирург Александр Умнов. По его словам, если заедать традиционный русский напиток, например, бараниной, можно нанести "двойной удар" по печени и поджелудочной.
"Не закусывайте водку тяжёлыми блюдами, бараниной например, так как данные продукты будут длительное время оставаться в желудке, а впитавшийся в них алкоголь позже также ударит по организму. Но лучше обойтись вообще без водки. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью", — отметил Умнов в беседе с NEWS.ru.
По словам медика, солёные огурцы, маринованные грибы и помидоры тоже в запретном списке из-за уксуса, который повреждает слизистую желудка и увеличивает потерю жидкости. Умнов также посоветовал исключить жирную, жареную, острую пищу и шоколад, так как эти продукты совместно с водкой ударят по поджелудочной железе и печени, которые не могут справиться с таким объёмом шлаков.
А ранее россиянам назвали самый коварный алкоголь, который популярен в Новый год. В частности, такие виды спиртного повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их категорически нельзя употреблять диабетикам.
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