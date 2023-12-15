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15 декабря, 13:55

Жирная пища — табу: Россиянам рассказали, чем лучше закусывать водку

Хирург Умнов: Водку нужно закусывать рисом, яйцом или квашеной капустой

Такой популярный алкогольный напиток, как водка, считается одним из самых крепких. И немногие знают, что у него есть своя определённая культура распития. О том, чем же лучше всего закусывать водку, рассказал хирург Александр Умнов.

В такой ситуации прежде всего следует избегать тяжёлую и жирную пищу, в противном случае желудок и кишечник получат двойную нагрузку. По словам медика, идеальной закуской к водке считаются рис и яйцо. Эти продукты обволакивают стенки желудка, что способствует уменьшению риска его поражения.

"Подойдут супы-пюре, нежирный борщ, щавелевые щи. Также хороша квашеная капуста, так как в ней содержится много пробиотиков, благоприятно влияющих на кишечную микрофлору", — добавил Умнов в беседе с NEWS.ru.

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А ранее россиянам назвали самый коварный алкоголь, который популярен в Новый год. В частности, такие виды спиртного повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их категорически нельзя употреблять диабетикам.

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Freepik / wavebreakmedia_m

Наталья Исакова
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