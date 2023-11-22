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Не циррозом единым: Врач назвал болезни, которые выдают пристрастие к водке

Врач Умнов: Из-за употребления алкоголя человек стареет быстрее

22 ноября, 06:10
<p>Из-за употребления алкоголя человек стареет быстрее. Обложка © Unsplash</p>

Из-за употребления алкоголя человек стареет быстрее. Обложка © Unsplash

Последствия пристрастия к алкоголю могут быть очень серьёзными, и это не только болезни печени: спиртное бьёт и по другим органам. Какие заболевания выдают "любовь" к горячительному, Лайфу рассказал хирург Александр Умнов.

По его словам, вследствие употребления алкоголя могут возникнуть эзофагит, гастрит и язва желудка. Часто развивается острый панкреатит, который может перейти в панкреонекроз и токсический гепатит, перерастающий в цирроз печени.

"Этанол и продукты его распада повреждают клетки печени, из-за чего возникает воспаление гепатоцитов. Из-за наличия больших репаративных свойств (способности регенерировать) печень некоторое время остаётся целой, но потом происходит некроз её тканей, что в дальнейшем приводит к фиброзу поражённых участков, которые не могут осуществлять жизненно необходимые для организма функции, например синтез факторов свёртывания. Эта дорога небыстрая. Последней стадией гибели печени является цирроз", — предупредил врач.

Последней стадией гибели печени является цирроз. Наступают фиброзные изменения ткани. Размеры печени уменьшаются, равно как и её функции

Александр Умнов

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

<p><strong style="font-weight: bold;">Последней стадией гибели печени является цирроз. Наступают фиброзные изменения ткани. Размеры печени уменьшаются, равно как и её функции</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Последней стадией гибели печени является цирроз. Наступают фиброзные изменения ткани. Размеры печени уменьшаются, равно как и её функции</strong></p>
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Но страдают не только органы ЖКТ: спиртное "бьёт" по сердечной мышце, что со временем приводит к сердечной недостаточности и нарушениям ритма. Возможно также образование атеросклеротических бляшек, вызывающих ухудшение кровоснабжения органов.

Нарушается гормональный фон, повышается уровень андрогенов у женщин и эстрогенов у мужчин (в норме всё наоборот), из-за чего страдает репродуктивная система. Нарушается синтез коллагена, поэтому человек стареет быстрее. Также развиваются психические заболевания и энцефалопатия, отмечает Умнов.

Названа "привычка лордов", которая делает виски вреднее водки

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Кстати, разные виды алкоголя по-разному отражаются на коже. Так, например, чрезмерное увлечение вином может привести к покраснению и раздражению кожи, а водка, ром и виски — к отёкам и даже появлению сосудистых "звёздочек".

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов

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