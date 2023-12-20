Настоящий яд: Врач назвала четыре самых опасных для печени алкогольных напитка

Алкоголь является самым страшным врагом для печени и настоящим ядом, который повреждает клетки этого органа (гепатоциты), вызывая фиброз, который, в свою очередь, грозит циррозом. Но даже среди спиртного есть особенно опасные напитки. По словам врача-гастроэнтеролога Валерии Ломовой, это алкогольные коктейли.

Специалист отметила, что в них содержится много сахара, вредных красителей и разнообразных химических консервантов. Сахар откладывается в печени в виде жира, что приводит к стеатозу.

"Ликёр также можно отнести к наиболее опасным видам алкоголя ввиду того, что в нём содержится большое количество сахара и спирта. Злоупотребить ликёрами достаточно легко, ведь они очень приятные на вкус и легко пьются, что усиливает опасность от их употребления", — приводит слова Ломовой "Газета.ru".

Кроме того, для печени вредно шампанское, при производстве которого используется большое количество сахара. Также этот напиток содержит колоссальное количество газа, быстро вызывающего опьянение и провоцирующего процессы гниения в кишечнике. Пиво же очень калорийно и содержит много фитоэстрогенов. Оно коварно тем, что пьётся очень легко. Любители этого напитка обязательно столкнутся с проблемой лишнего веса, отметила эксперт.