Настоящий яд: Врач назвала четыре самых опасных для печени алкогольных напитка
Врач Ломова назвала алкогольные коктейли наиболее опасными для печени напитками
Алкоголь является самым страшным врагом для печени и настоящим ядом, который повреждает клетки этого органа (гепатоциты), вызывая фиброз, который, в свою очередь, грозит циррозом. Но даже среди спиртного есть особенно опасные напитки. По словам врача-гастроэнтеролога Валерии Ломовой, это алкогольные коктейли.
Специалист отметила, что в них содержится много сахара, вредных красителей и разнообразных химических консервантов. Сахар откладывается в печени в виде жира, что приводит к стеатозу.
"Ликёр также можно отнести к наиболее опасным видам алкоголя ввиду того, что в нём содержится большое количество сахара и спирта. Злоупотребить ликёрами достаточно легко, ведь они очень приятные на вкус и легко пьются, что усиливает опасность от их употребления", — приводит слова Ломовой "Газета.ru".
Кроме того, для печени вредно шампанское, при производстве которого используется большое количество сахара. Также этот напиток содержит колоссальное количество газа, быстро вызывающего опьянение и провоцирующего процессы гниения в кишечнике. Пиво же очень калорийно и содержит много фитоэстрогенов. Оно коварно тем, что пьётся очень легко. Любители этого напитка обязательно столкнутся с проблемой лишнего веса, отметила эксперт.
Относительно безопасными напитками специалист назвала красное или белое сухое вино, а также водку и коньяк. При этом важно помнить о безопасной дозировке и употреблять только качественную продукцию.
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