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11 мая, 09:20

Япония уничтожит препараты от коронавируса почти на $2 млрд

Власти Японии планируют избавиться от 77% приобретённых ранее препаратов для лечения коронавирусной инфекции на сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов). Об этом рассказывает агентство Киодо.

Японское правительство для борьбы с пандемией коронавируса закупило у различных производителей таблеток, рассчитанных на 5,6 миллиона человек. Из них так и не использовали лекарства для примерно 4,3 миллиона человек. Это препараты Xocova, Lagevrio и Paxlovid. Запасов первого хватит для 1,77 миллиона человек, второго — для 780 тысяч, третьего — для 1,75 миллиона человек.

Теперь эти лекарства будут уничтожаться при истечении срока годности. С 8 мая 2023 года руководство Японии снизило категорию коронавирусной инфекции со второй, в которую входит также туберкулёз, до пятой, самой низкой. К ней относят сезонный грипп и сифилис.

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Ранее появилась информация, что в Японии за год стало почти на один миллион меньше людей. Население убывает в 46 из 47 японских префектурах. Количество жителей увеличивается лишь в Токио. Сейчас островное государство населяет 121 миллион японцев, не считая приезжих из других стран.

Обложка ©

Unsplash / Myriam Zilles

Владимир Озеров
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