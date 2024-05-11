Япония уничтожит препараты от коронавируса почти на $2 млрд

Власти Японии планируют избавиться от 77% приобретённых ранее препаратов для лечения коронавирусной инфекции на сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов). Об этом рассказывает агентство Киодо.

Японское правительство для борьбы с пандемией коронавируса закупило у различных производителей таблеток, рассчитанных на 5,6 миллиона человек. Из них так и не использовали лекарства для примерно 4,3 миллиона человек. Это препараты Xocova, Lagevrio и Paxlovid. Запасов первого хватит для 1,77 миллиона человек, второго — для 780 тысяч, третьего — для 1,75 миллиона человек.

Теперь эти лекарства будут уничтожаться при истечении срока годности. С 8 мая 2023 года руководство Японии снизило категорию коронавирусной инфекции со второй, в которую входит также туберкулёз, до пятой, самой низкой. К ней относят сезонный грипп и сифилис.