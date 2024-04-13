Японцев за год стало меньше почти на миллион человек

Японские власти забили тревогу из-за неуклонной убыли населения. Лишь с октября 2022 года по октябрь 2023-го жителей Страны восходящего солнца стало на 837 тысяч меньше, сказано в заявлении Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Сейчас островное государство населяет 121 миллион японцев или 124 миллиона, если считать приезжих иностранцев. При этом число пожилых граждан возрастом от 75 лет за год выросло на 713 тысяч до рекордных 20,08 миллиона. С молодёжью ситуация обстоит иначе: количество жителей в возрасте до 14 лет сократилось на 329 тысяч.

Из 47 префектур Японии в 46 зафиксирована убыль населения. Только лишь в Токио число жителей растёт второй год подряд.