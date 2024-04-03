В ОП рассказали, как Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения
Член ОП Драпкина: Профосмотры и диспансеризация продлевают жизнь россиян
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила доковидные значения и достигла рекордных 73,5 года. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме. О том, как наша страна этого смогла добиться, в беседе с Life.ru рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, член Общественной палаты РФ Оксана Драпкина.
Так, по её словам, значимым вкладом в увеличение продолжительности жизни россиян стала поддержка первичной медико-санитарной помощи. В частности, речь идёт о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, а также модернизации поликлиник. Кроме того, приоритет профилактики остаётся ключевым звеном оказания помощи гражданам. К слову, в прошлом году медосмотрами и диспансеризациями были охвачены миллионы соотечественников.
"Только за 2023 год диспансеризация позволила выявить впервые более 1,3 миллиона сердечно-сосудистых заболеваний, 62 тысячи онкологических, 133,8 тысячи новых случаев сахарного диабета. А значит, в более короткие сроки назначить эффективное лечение. Изменились подходы к ведению пациентов с хроническими заболеваниями", — отметила эксперт.
По словам Драпкиной, также важна медицинская грамотность пациентов, их приверженность к здоровому образу жизни в целом. К примеру, многие работодатели внедряют в коллективах корпоративные программы сохранения здоровья. С 2023 года стало возможно проводить диспансеризацию прямо на рабочем месте или в рядом расположенной медицинской организации. Также было расширено льготное лекарственное обеспечение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что, несомненно, сказалось на их желании лечиться, а значит, и на общем прогнозе по продолжительности жизни, резюмировала собеседница Life.ru.
А ранее Life.ru сообщал, что переход на электронные медицинские карты в российских поликлиниках станет в 2024 году обязательным. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, отказ от бумажных документов является новым принципом организации работы первичного звена. Изменения нужны для образования ресурса данных, который поможет осуществлять преемственность между уровнями медпомощи.