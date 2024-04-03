В ОП рассказали, как Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила доковидные значения и достигла рекордных 73,5 года. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме. О том, как наша страна этого смогла добиться, в беседе с Life.ru рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, член Общественной палаты РФ Оксана Драпкина.

Так, по её словам, значимым вкладом в увеличение продолжительности жизни россиян стала поддержка первичной медико-санитарной помощи. В частности, речь идёт о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, а также модернизации поликлиник. Кроме того, приоритет профилактики остаётся ключевым звеном оказания помощи гражданам. К слову, в прошлом году медосмотрами и диспансеризациями были охвачены миллионы соотечественников.

"Только за 2023 год диспансеризация позволила выявить впервые более 1,3 миллиона сердечно-сосудистых заболеваний, 62 тысячи онкологических, 133,8 тысячи новых случаев сахарного диабета. А значит, в более короткие сроки назначить эффективное лечение. Изменились подходы к ведению пациентов с хроническими заболеваниями", — отметила эксперт.

По словам Драпкиной, также важна медицинская грамотность пациентов, их приверженность к здоровому образу жизни в целом. К примеру, многие работодатели внедряют в коллективах корпоративные программы сохранения здоровья. С 2023 года стало возможно проводить диспансеризацию прямо на рабочем месте или в рядом расположенной медицинской организации. Также было расширено льготное лекарственное обеспечение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что, несомненно, сказалось на их желании лечиться, а значит, и на общем прогнозе по продолжительности жизни, резюмировала собеседница Life.ru.