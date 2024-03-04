Россиян, которые не обследовались более двух лет, будут звать на диспансеризацию

Глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Крым заявил, что ведомство определит новое требование к первичному звену здравоохранения. Так, теперь медицинским организациям необходимо будет приглашать на диспансеризацию граждан, которые не были у врачей более двух лет. Такую практику, по словам министра, уже начали внедрять в некоторых регионах страны.

"Сегодня определяем новое требование к первичному звену, чтобы они выявляли тех, кто больше двух лет не обращался в медицинские организации, и начали активно приглашать", — отметил Мурашко.

Он добавил, что помощь в определении, каких пациентов с хроническими заболеваниями необходимо пригласить и в какой месяц провести диспансерное наблюдение, окажет информационная система.