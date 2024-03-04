Россиян, которые не обследовались более двух лет, будут звать на диспансеризацию
Мурашко: Не обращавшихся за медпомощью более двух лет позовут на диспансеризацию
Глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Крым заявил, что ведомство определит новое требование к первичному звену здравоохранения. Так, теперь медицинским организациям необходимо будет приглашать на диспансеризацию граждан, которые не были у врачей более двух лет. Такую практику, по словам министра, уже начали внедрять в некоторых регионах страны.
"Сегодня определяем новое требование к первичному звену, чтобы они выявляли тех, кто больше двух лет не обращался в медицинские организации, и начали активно приглашать", — отметил Мурашко.
Он добавил, что помощь в определении, каких пациентов с хроническими заболеваниями необходимо пригласить и в какой месяц провести диспансерное наблюдение, окажет информационная система.
Ранее Life.ru сообщал, что переход на электронные медицинские карты в российских поликлиниках станет в 2024 году обязательным. По словам Мурашко, отказ от бумажных документов является новым принципом организации работы первичного звена. Изменения нужны для образования ресурса данных, который поможет осуществлять преемственность между уровнями медпомощи.
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