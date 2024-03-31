Украинцы в среднем стали жить меньше на 10 лет

Средняя продолжительность жизни жителей Украины сократилась на 10 лет. У мужчин — с 66,4 до 57,3 года, а у женщин с 76,2 до 70,9 года. Об этом говорится в проекте Минсоцполитики Украины о стратегии демографического развития страны до 2040 года.

Самым основным фактором, из-за которого люди на Украине стали меньше жить, является массовая занятость во вредных и опасных условиях. Также украинцам жить счастливую и долгую жизнь мешают различные зависимости (алкогольная, наркотическая, никотиновая), отсутствие знаний о ведении здорового образа жизни, некачественная медицинская помощь в сельской местности и повышенный уровень бедности.

"С массовой занятостью во вредных и опасных условиях, попаданием в ДТП, злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением, недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни, низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности, низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности", — говорится в документе.

А коэффициент рождаемости тоже показал неблагоприятный результат: с 2020 года снизился до показателя 1 с 1,2. Нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек, но эта цифра приводится по состоянию на август 2023 года.