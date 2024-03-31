Украинцы в среднем стали жить меньше на 10 лет
Средняя продолжительность жизни украинцев сократилась почти на 10 лет
Жизнь в Киеве. Фото © ТАСС / Zuma
Средняя продолжительность жизни жителей Украины сократилась на 10 лет. У мужчин — с 66,4 до 57,3 года, а у женщин с 76,2 до 70,9 года. Об этом говорится в проекте Минсоцполитики Украины о стратегии демографического развития страны до 2040 года.
Самым основным фактором, из-за которого люди на Украине стали меньше жить, является массовая занятость во вредных и опасных условиях. Также украинцам жить счастливую и долгую жизнь мешают различные зависимости (алкогольная, наркотическая, никотиновая), отсутствие знаний о ведении здорового образа жизни, некачественная медицинская помощь в сельской местности и повышенный уровень бедности.
"С массовой занятостью во вредных и опасных условиях, попаданием в ДТП, злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением, недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни, низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности, низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности", — говорится в документе.
А коэффициент рождаемости тоже показал неблагоприятный результат: с 2020 года снизился до показателя 1 с 1,2. Нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек, но эта цифра приводится по состоянию на август 2023 года.
Ранее Life.ru писал о том, что численность населения Китая сократилась на два миллиона человек в 2023 году. Теперь в стране проживает около 1,40967 миллиарда граждан. За год там зарегистрировали 9,02 миллиона новорождённых, а также что мужское население преобладает над женским: численность лиц мужского пола составила 720,32 миллиона, женского — 689,35 миллиона.