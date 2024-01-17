Численность населения Китая сократилась на два миллиона человек в 2023 году

Численность населения Китайской Народной Республики (КНР) сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023 году. Теперь в стране проживает около 1,40967 миллиарда граждан, говорится на сайте Государственного статистического управления КНР.

"К концу 2023 года население страны составляло 1409,67 миллиона человек, включая население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих", — сказано в докладе.

В Госстате страны отметили, что при пересчёте не учитывали жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в Китае. В ведомстве отметили, что за год в стране зарегистрировали 9,02 миллиона новорождённых, а также что мужское население преобладает над женским: численность лиц мужского пола составила 720,32 миллиона, женского — 689,35 миллиона.