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17 января, 10:40

Численность населения Китая сократилась на два миллиона человек в 2023 году

Численность населения Китайской Народной Республики (КНР) сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023 году. Теперь в стране проживает около 1,40967 миллиарда граждан, говорится на сайте Государственного статистического управления КНР.

"К концу 2023 года население страны составляло 1409,67 миллиона человек, включая население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих", — сказано в докладе.

В Госстате страны отметили, что при пересчёте не учитывали жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в Китае. В ведомстве отметили, что за год в стране зарегистрировали 9,02 миллиона новорождённых, а также что мужское население преобладает над женским: численность лиц мужского пола составила 720,32 миллиона, женского — 689,35 миллиона.

Сейчас в Китае активно развивают повышение демографии после отмены закона "одна семья — два ребёнка". С 2021 года семья может заводить трёх детей.

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А ранее президент Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация в России начнёт улучшаться в ближайшие годы. При этом президент неоднократно подчёркивал, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России, а на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

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Александра Мышляева
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