Кашель, озноб и рвота: Кандидат медицинских наук раскрыла симптомы "романтичного" штамма ковида

Недавно открытые штаммы коронавируса FLiRT — это не что иное, как производные варианта "омикрон". Об этом рассказала в беседе с Life.ru врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. На данный момент в группу с "романтичным" названием входят два штамма — KP.1.1 и KP.2.2, и оба они обнаружены в США. Доминирующим является второй штамм. По статистике, на него приходится около 25% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.