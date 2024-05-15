Кашель, озноб и рвота: Кандидат медицинских наук раскрыла симптомы "романтичного" штамма ковида
Врач-эксперт Уланкина: Симптомы заражения FLiRT такие же, как у "омикрона"
Штамм коронавируса под названием FLiRT стал самым распространённым в США, но в России его пока не находят. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Недавно открытые штаммы коронавируса FLiRT — это не что иное, как производные варианта "омикрон". Об этом рассказала в беседе с Life.ru врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. На данный момент в группу с "романтичным" названием входят два штамма — KP.1.1 и KP.2.2, и оба они обнаружены в США. Доминирующим является второй штамм. По статистике, на него приходится около 25% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.
Симптомы заражения FLiRT в целом те же, что и у всех предыдущих штаммов: повышенная температура тела, озноб, одышка, затруднённое дыхание, кашель, боль в горле и мышцах, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, иногда тошнота и рвота. В тяжёлой форме инфекция может протекать у людей со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые патологии, злокачественные опухоли, рак, сахарный диабет, астма). Также в группе риска люди с избыточным весом и ожирением.
Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина
Собеседница Life.ru отметила, что исследователи пока ещё активно изучают разновидности штамма FLiRT. На данный момент установлено, что этот вариант коронавируса, как и его старший брат "омикрон", способен обходить иммунную защиту, полученную после вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции. Такое свойство связано с мутациями в белке-шипе, расположенном на поверхности вирусной частицы.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, в России не обнаружена. По результатам проведённого молекулярно-генетического мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантом CoViD-19 является "омикрон".