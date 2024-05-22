В России выявили случаи заражения ковидным "флиртом"

В России впервые зафиксировали заражения вариантом коронавируса FLiRT, однако доминирующим штаммом по-прежнему является "омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Вместе с тем в Роспотребнадзоре отметили, что все варианты "флирта" не представляют значительной опасности, а доминирующим в РФ, как и во всём мире, остаётся "омикрон".

Ранее сообщалось, что учёные допускают всплеск заболеваемости CoViD-19 летом из-за штамма FLiRT. По предварительным данным, новая линия KP.2 может стать доминирующей в мире.