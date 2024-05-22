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Регион
21 мая, 21:15

В России выявили случаи заражения ковидным "флиртом"

Роспотребнадзор: В России выявили вариант коронавируса FLiRT

В России впервые зафиксировали заражения вариантом коронавируса FLiRT, однако доминирующим штаммом по-прежнему является "омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Вместе с тем в Роспотребнадзоре отметили, что все варианты "флирта" не представляют значительной опасности, а доминирующим в РФ, как и во всём мире, остаётся "омикрон".

Ранее сообщалось, что учёные допускают всплеск заболеваемости CoViD-19 летом из-за штамма FLiRT. По предварительным данным, новая линия KP.2 может стать доминирующей в мире.

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К симптомам "флирта" относятся кашель, озноб, рвота, лихорадка, боль в горле, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния, мышечные боли. Специалисты призывают не пренебрегать мерами профилактики, в том числе чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также не контактировать с людьми, имеющими признаки заболевания.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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