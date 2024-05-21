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21 мая, 09:41

Шесть человек за неделю умерли от ковида в Москве

Оперштаб: В Москве за неделю выявлено 1915 случаев ковида, умерли шесть человек

В Москве на прошлой неделе было зафиксировано 1915 случаев заражения ковидом, скончались шесть пациентов. Об этом говорится в еженедельной сводке оперштаба.

"[В Москве] выявлено случаев за неделю — 1915, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1277 человек, шесть человек умерли", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за неделю заболеваемость инфекцией по стране выросла на 14,7%. Увеличение фиксируется в 53 регионах, при этом в 21-м — уровень выше среднего. В общей сложности в больницы были доставлены 2469 человек — это на 34,6% выше, чем неделей ранее. Рост госпитализаций отмечается в 55 субъектах, в 31-м — более чем в среднем по стране.

Говоря о вылечившихся, в оперштабе указали, что их число снизилось на 0,8% и достигло 11 802. В период с 13 по 19 мая умерло 54 россиянина.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, в России не обнаружена. Но вирусологи считают, что это лишь дело времени. Учёные спрогнозировали всплеск заболеваемости ковидом летом.

Обложка ©

Unsplash / Fusion Medical Animation

Никита Осипов
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