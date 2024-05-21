Шесть человек за неделю умерли от ковида в Москве

В Москве на прошлой неделе было зафиксировано 1915 случаев заражения ковидом, скончались шесть пациентов. Об этом говорится в еженедельной сводке оперштаба.

"[В Москве] выявлено случаев за неделю — 1915, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1277 человек, шесть человек умерли", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за неделю заболеваемость инфекцией по стране выросла на 14,7%. Увеличение фиксируется в 53 регионах, при этом в 21-м — уровень выше среднего. В общей сложности в больницы были доставлены 2469 человек — это на 34,6% выше, чем неделей ранее. Рост госпитализаций отмечается в 55 субъектах, в 31-м — более чем в среднем по стране.