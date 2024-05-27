Врач раскрыла россиянам, что точно нужно положить в дачную аптечку Врач Кашух: В дачной аптечке обязательно должны быть бинты и сорбенты 27 мая, 05:44 Аптечка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Дачный сезон в разгаре, а это значит: увеличение количества травм при работе в саду, аллергий и прочих неприятных происшествий. Как быть наготове и правильно собрать аптечку для первой помощи на даче, рассказала в беседе с Life.ru врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По её словам, в аптечке любого дачника должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты. Для взрослых лучше подойдёт формат таблеток и порошков, а вот детям лучше подобрать лекарства в каплях или сиропах. Не стоит забывать о правильном хранении: каким-то препаратам требуется холод, а какие-то нуждаются в темноте. А чтобы избежать аллергических реакций на сезонные раздражители, нужно добавить в аптечку антигистаминные препараты.

Лето — пора кишечных инфекций. Патогенные микробы можно занести, купаясь в пруду или озере или просто съев плохо промытую морковку. Поэтому в аптечке обязательно должны быть сорбенты, которые помогают вывести токсины, и регидратирующие средства, которые предотвращают обезвоживание. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

На случай кровотечений нужно всегда иметь стерильный бинт, бактерицидный пластырь, перекись водорода или антисептики на спиртовой основе. Также стоит положить эластичный бинт и резиновый жгут, который поможет остановить сильные кровотечения, ножницы, медицинский пинцет.

Кроме того, не стоит забывать про кремы от загара, репелленты, градусник, средства от ожогов и препараты от хронических заболеваний. Перед выездом необходимо вспомнить и повторить правила оказания первой медицинской помощи, чтобы не навредить пострадавшему, советует Кашух.

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Авторы Андрей Горяничев