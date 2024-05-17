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17 мая, 16:03

Кариес по наследству: Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов родителей и детей

Врач Быстрова: Здоровье зубов на 20% зависит от генетики и на 80% — от образа жизни

Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Здоровье зубов складывается из комплекса факторов, таких как генетика, уход и образ жизни. Передаётся ли оно по наследству и как минимизировать воздействие генов, рассказала стоматолог-терапевт Ольга Быстрова. По её словам, есть некоторые особенности, которые действительно можно получить по наследству от родителей:

— размер и форма зубов и челюстей;

— особенности строения эмали и состав слюны;

— способность усваивать питательные веществ, витамины и минералы;

— склонность к заболеваниям дёсен и особенности протекания воспалений.

"В процентном соотношении здоровье зубов на 20 процентов зависит от генетики и на 80 процентов — от образа жизни, особенностей питания и ухода за полостью рта", — объяснила стоматолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

Чтобы минимизировать генетические риски, нужно соблюдать правила:

— сбалансированно питаться и включить в рацион овощи и белок;

— соблюдать качественную гигиену полости рта;

— проводить профилактические осмотры и своевременно лечиться у стоматолога.

Эксперт также дала несколько советов для беременных Женщинам при беременности рекомендуется:

— провести санацию полости рта до наступления беременности. Это важно сделать будущим маме, папе, а также бабушкам, дедушкам и другим взрослым, которые будут иметь контакт с новорождённым;

— не отказываться от кормления грудью — оно способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата;

— следить за нормальным носовым дыханием ребёнка, оно влияет на развитие правильного прикуса.

Даже не смотрите на эти 7 продуктов, если не хотите остаться без зубов
Даже не смотрите на эти 7 продуктов, если не хотите остаться без зубов

Ранее россиян предупредили о страшной опасности кариеса. Оказывается, он может привести даже к летальному исходу. Бактерии из очагов хронической инфекции попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки, а также могут оседать на клапанах сердца, вызывая миокардиты, и в почках, приводя к пиелонефриту.

Евгения Мосс
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