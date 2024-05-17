Кариес по наследству: Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов родителей и детей

Здоровье зубов складывается из комплекса факторов, таких как генетика, уход и образ жизни. Передаётся ли оно по наследству и как минимизировать воздействие генов, рассказала стоматолог-терапевт Ольга Быстрова. По её словам, есть некоторые особенности, которые действительно можно получить по наследству от родителей:

— склонность к заболеваниям дёсен и особенности протекания воспалений.

— размер и форма зубов и челюстей;

"В процентном соотношении здоровье зубов на 20 процентов зависит от генетики и на 80 процентов — от образа жизни, особенностей питания и ухода за полостью рта" , — объяснила стоматолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

— проводить профилактические осмотры и своевременно лечиться у стоматолога.

— сбалансированно питаться и включить в рацион овощи и белок;

Чтобы минимизировать генетические риски, нужно соблюдать правила:

Эксперт также дала несколько советов для беременных Женщинам при беременности рекомендуется:

— провести санацию полости рта до наступления беременности. Это важно сделать будущим маме, папе, а также бабушкам, дедушкам и другим взрослым, которые будут иметь контакт с новорождённым;

— не отказываться от кормления грудью — оно способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата;

— следить за нормальным носовым дыханием ребёнка, оно влияет на развитие правильного прикуса.