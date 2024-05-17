Кариес по наследству: Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов родителей и детей
Врач Быстрова: Здоровье зубов на 20% зависит от генетики и на 80% — от образа жизни
Россиянам рассказали, от чего зависит здоровье зубов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Здоровье зубов складывается из комплекса факторов, таких как генетика, уход и образ жизни. Передаётся ли оно по наследству и как минимизировать воздействие генов, рассказала стоматолог-терапевт Ольга Быстрова. По её словам, есть некоторые особенности, которые действительно можно получить по наследству от родителей:
— размер и форма зубов и челюстей;
— особенности строения эмали и состав слюны;
— способность усваивать питательные веществ, витамины и минералы;
— склонность к заболеваниям дёсен и особенности протекания воспалений.
"В процентном соотношении здоровье зубов на 20 процентов зависит от генетики и на 80 процентов — от образа жизни, особенностей питания и ухода за полостью рта", — объяснила стоматолог в разговоре с "Вечерней Москвой".
Чтобы минимизировать генетические риски, нужно соблюдать правила:
— сбалансированно питаться и включить в рацион овощи и белок;
— соблюдать качественную гигиену полости рта;
— проводить профилактические осмотры и своевременно лечиться у стоматолога.
Эксперт также дала несколько советов для беременных Женщинам при беременности рекомендуется:
— провести санацию полости рта до наступления беременности. Это важно сделать будущим маме, папе, а также бабушкам, дедушкам и другим взрослым, которые будут иметь контакт с новорождённым;
— не отказываться от кормления грудью — оно способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата;
— следить за нормальным носовым дыханием ребёнка, оно влияет на развитие правильного прикуса.
Ранее россиян предупредили о страшной опасности кариеса. Оказывается, он может привести даже к летальному исходу. Бактерии из очагов хронической инфекции попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки, а также могут оседать на клапанах сердца, вызывая миокардиты, и в почках, приводя к пиелонефриту.