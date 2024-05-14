От сепсиса до смерти: Россиян предупредили о страшной опасности кариеса

Любой воспалительный процесс в полости рта — пульпит, периодонтит и т.д. — чреват летальным исходом. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала звёздный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова.

"Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки. И, соответственно, эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека", — объяснила специалист.

По её словам, печальных сценариев может быть много. Например, из-за недолеченного кариеса воспаляется нерв — пульпит, затем процесс переходит внутрь кости — периодонтит. В такой ситуации при снижении иммунитета возможно появление гнойного очага. Позже во рту появляются флегмоны, которые переходят и на шею. Когда гной спускается в средостение, развивается медиастинит. Из пациентов с таким диагнозом выживает менее половины. Если же ситуацию запустить, может развиться сепсис, предупредила врач.