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13 мая, 23:10

"Не стоит игнорировать": Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

Стоматолог Ланцева: Хруст в челюсти может говорить о прогрессирующих проблемах

Хруст в челюсти может говорить о прогрессирующих проблемах, предупредила стоматолог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Хруст в челюсти может говорить о прогрессирующих проблемах, предупредила стоматолог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Хруст или щелчки в челюсти могут сигнализировать о заболеваниях или функциональных нарушениях в челюстно-лицевой системе. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

"Постоянный или болезненный хруст может указывать на прогрессирующие расстройства, которые могут привести к более серьёзным последствиям", — рассказала стоматолог-ортопед клиники "Рассвет" Александра Ланцева.

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По её словам, основные причины хруста — расстройства височно-нижнечелюстного сустава, артрит, стресс и напряжение мышц, дисфункция размещения диска. В числе последствий — хроническая боль, ограничение движений челюсти, нарушение функции жевания, а также износ сустава и его дегенерация.

Для диагностики проблемы стоматолог-ортопед-гнатолог может назначить компьютерную томографию, МРТ и кондилографию. Лечение будет прописано после оценки состояния суставов, костей и мягких тканей, объяснила специалист.

К консервативным методам помощи относятся тёплые компрессы, физиотерапия, лечебная физкультура и расслабление челюстных мышц. Кроме того, используются стоматологические корректировки: использование кап для ночи, ношение дополнительных депрограмматоров, помогающих перестроить работу мышц, изменение высоты прикуса. Медикаментозное лечение предполагает приём противовоспалительных и обезболивающих препаратов. В редких случаях может идти речь о хирургическом вмешательстве.

"Хотя иногда хруст в челюсти может казаться безобидным, не стоит игнорировать его регулярное проявление. Правильный диагноз и своевременное начало лечения помогают избежать дальнейших осложнений", — резюмировала стоматолог.

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Ранее стоматолог предупредил, что ношение старых коронок может привести к перегрузке зубов. По его словам, наличие коронки не исключает развития кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости. Это может приводить к сколам коронок, нарушению их фиксации, развитию подвижности зубов.

Лариса Сафронова
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