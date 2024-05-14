"Не стоит игнорировать": Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

Хруст или щелчки в челюсти могут сигнализировать о заболеваниях или функциональных нарушениях в челюстно-лицевой системе. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

"Постоянный или болезненный хруст может указывать на прогрессирующие расстройства, которые могут привести к более серьёзным последствиям", — рассказала стоматолог-ортопед клиники "Рассвет" Александра Ланцева.

По её словам, основные причины хруста — расстройства височно-нижнечелюстного сустава, артрит, стресс и напряжение мышц, дисфункция размещения диска. В числе последствий — хроническая боль, ограничение движений челюсти, нарушение функции жевания, а также износ сустава и его дегенерация.

Для диагностики проблемы стоматолог-ортопед-гнатолог может назначить компьютерную томографию, МРТ и кондилографию. Лечение будет прописано после оценки состояния суставов, костей и мягких тканей, объяснила специалист.

К консервативным методам помощи относятся тёплые компрессы, физиотерапия, лечебная физкультура и расслабление челюстных мышц. Кроме того, используются стоматологические корректировки: использование кап для ночи, ношение дополнительных депрограмматоров, помогающих перестроить работу мышц, изменение высоты прикуса. Медикаментозное лечение предполагает приём противовоспалительных и обезболивающих препаратов. В редких случаях может идти речь о хирургическом вмешательстве.

"Хотя иногда хруст в челюсти может казаться безобидным, не стоит игнорировать его регулярное проявление. Правильный диагноз и своевременное начало лечения помогают избежать дальнейших осложнений", — резюмировала стоматолог.