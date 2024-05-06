Стоматологический туризм: Названы регионы, где можно дёшево и качественно вылечить зубы

К появлению понятия медицинский туризм привела разница стоимости на оказание медицинских услуг как в различных регионах внутри одной страны, так и в разных уголках мира. Ежегодно рынок такого вида туризма растёт примерно на 15%, опережая темпы роста обычных туристических потоков, рассказала стоматолог Наталья Деркач.

"В нашей стране наиболее востребованным оказался стоматологический туризм, и связано это не только с высокой стоимостью лечения зубов в столичных регионах и крупных городах, но и с тем, что качество стоматологического лечения в регионах давно перестало уступать столичному", — заявила эксперт в беседе с aif.ru.

По её словам, чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда городов северных и дальневосточных регионов. Кроме того, недавно к ним присоединились жители Калмыкии, Ингушетии и некоторых других кавказских республик, где стоимость лечения зубов за последние два года выросла на 150–250%.

Наиболее популярными направлениями такого туризма многие годы остаются Тверь, Краснодар, Новосибирск, Рязань, Тула, Смоленск, Нижний Новгород, а также Хабаровск. При этом в зависимости от вида и сложности лечения его стоимость в регионах и в Москве может различаться в 2–10 раз. Поэтому можно хорошо сэкономить даже при расходах, связанных с проездом, проживанием и питанием в другом городе, подчеркнула врач.

"Так, например, стоимость установки импланта в Краснодаре начинается от 15 тыс. рублей, в Самаре — от 20 тыс. рублей, во Владимире услуга "под ключ" будет стоить около 25 тыс. рублей, при этом в Москве цена, в зависимости от импланта (корейский, американский или израильский), будет составлять от 25 до 75 тыс. рублей", — отметила Деркач.

Ещё один важный критерий — наличие в регионе медицинского вуза с сильной стоматологической кафедрой. Это показатель того, что качество медицинской помощи будет не ниже, чем в столице. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинг лучших вузов входят учебные заведения Твери, Смоленска, Краснодара, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска и другие, заверила стоматолог.

А если лечение требует нескольких визитов, стоит выбрать город, время в пути до которого не превышает 3–4 часа. Часто оказанием таких услуг занимаются туристические фирмы, поэтому иногда лечение удаётся сочетать с культурной программой. Очень удобно, если есть возможность проконсультироваться дистанционно и уточнить объём и вид работ, а также информацию по стоимости, доступности услуги и наличию материалов, резюмировала специалист.