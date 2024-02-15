Названы факторы, влияющие на стоимость лечения зубов, и один из них зависит от пациента

Лечение зубов — процедура не из дешёвых. Стоматологи часто слышат от пациентов, что ценник слишком высокий, поэтому те откладывают визит на потом. В итоге это приводит к ещё большим проблемам и затратам в будущем. Почему суммы на услуги зубных врачей с каждым годом растут, рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская.

"К сожалению, в нашей стране до сих пор не привита культура посещения стоматолога каждые полгода. Большинство пациентов пропускают профилактические осмотры и профессиональную гигиену. Приходят лишь тогда, когда что-то беспокоит. Например, несвоевременное лечение кариеса может привести к воспалению нерва", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Важную роль в ценообразовании играет и оборудование. Так, каждый современный прибор стоит больше миллиона рублей. Не получится сэкономить и на расходных материалах. Пока российские производители только набирают обороты, врачи используют импортную продукцию. Кроме того, на стоимость влияет квалификация стоматолога, подчеркнула Раевская.

Пятым фактором доктор назвала сервис. Более избирательные пациенты предпочитают прийти в место, где чисто, уютно, современная стоматологическая установка и атмосфера доверия и безопасности, резюмировала стоматолог.