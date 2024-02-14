Стоматолог раскрыла 5 лайфхаков для экономии на лечении зубов

Лечить зубы — удовольствие не из дешёвых, однако сэкономить здесь можно. О том, как это сделать, рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян. Эксперт назвала пять способов и прежде всего напомнила о регулярных осмотрах.

Дело в том, что благодаря своевременному обращению к специалисту проблемы получится найти и решить до того, как они переросли в серьёзные заболевания, среди которых кариес, пародонтоз или гингивит. Профилактика поможет сохранить здоровье зубов и не допустить их разрушения.

Важна и регулярная профессиональная чистка, в ходе которой удаляется пигментированный налёт и зубной камень, которые провоцируют кариес и заболеваний дёсен. Если не забывать про такие процедуры, то не понадобятся дополнительные затраты на лечение.

Также необходимо улучшить свою гигиену: тщательно чистить зубы два раза в день правильной пастой. Так, при сильной чувствительности подойдёт та, в которой содержится мало абразивных веществ (RDA индекс 50-90). А любителям кофе и чая стоит отдать предпочтение пастам с отбеливающим эффектом, причём использовать их лучше не чаще двух раз в неделю. А после еды можно пользоваться флоссом, ирригатором и ополаскивателем.

Кроме того, необходимо вовремя поправить прикус, чтобы избежать осложнений в будущем. Подобные дефекты приводят к сильным головным болям, ухудшению пищеварения и нарушению осанки. Помимо этого, стирается зубная эмаль, что повышает риск рецессии десны.

Напоследок, стоит не забывать про правильное питание и здоровый образ жизни. Лучше сейчас придерживаться простых рекомендаций, чтобы потом не грустить из-за дорогостоящего лечения. Так, следует есть как можно больше овощей и фруктов и сократить потребление сахара и насыщенных жиров. Отказ от вредных привычек, например, курения снижает вероятность развития заболеваний дёсен, пишет РИА "ФедералПресс".