Стоматолог раскрыла 5 лайфхаков для экономии на лечении зубов
Стоматолог Автандилян: Сэкономить на лечении зубов помогут регулярные осмотры
Лечить зубы — удовольствие не из дешёвых, однако сэкономить здесь можно. О том, как это сделать, рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян. Эксперт назвала пять способов и прежде всего напомнила о регулярных осмотрах.
Дело в том, что благодаря своевременному обращению к специалисту проблемы получится найти и решить до того, как они переросли в серьёзные заболевания, среди которых кариес, пародонтоз или гингивит. Профилактика поможет сохранить здоровье зубов и не допустить их разрушения.
Важна и регулярная профессиональная чистка, в ходе которой удаляется пигментированный налёт и зубной камень, которые провоцируют кариес и заболеваний дёсен. Если не забывать про такие процедуры, то не понадобятся дополнительные затраты на лечение.
Также необходимо улучшить свою гигиену: тщательно чистить зубы два раза в день правильной пастой. Так, при сильной чувствительности подойдёт та, в которой содержится мало абразивных веществ (RDA индекс 50-90). А любителям кофе и чая стоит отдать предпочтение пастам с отбеливающим эффектом, причём использовать их лучше не чаще двух раз в неделю. А после еды можно пользоваться флоссом, ирригатором и ополаскивателем.
Кроме того, необходимо вовремя поправить прикус, чтобы избежать осложнений в будущем. Подобные дефекты приводят к сильным головным болям, ухудшению пищеварения и нарушению осанки. Помимо этого, стирается зубная эмаль, что повышает риск рецессии десны.
Напоследок, стоит не забывать про правильное питание и здоровый образ жизни. Лучше сейчас придерживаться простых рекомендаций, чтобы потом не грустить из-за дорогостоящего лечения. Так, следует есть как можно больше овощей и фруктов и сократить потребление сахара и насыщенных жиров. Отказ от вредных привычек, например, курения снижает вероятность развития заболеваний дёсен, пишет РИА "ФедералПресс".
Ранее Life.ru писал об идеальном моменте для утренней чистки зубов. Стоматологи до сих пор не сошлись во мнении, когда лучше это делать — до или после завтрака. Но в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
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