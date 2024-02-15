Стоматолог рассказала, как какао и картошка помогут сохранить здоровье зубов Врач Сумцова: Курица и говядина помогут в профилактике воспаления дёсен 15 февраля, 09:35 Обложка © Shutterstock

Предотвратить воспаление дёсен гораздо легче, чем потом лечить уже возникшую проблему. Чтобы избежать столь неприятного проявления, достаточно соблюдать гигиену ротовой полости, уменьшить потребление сладостей и обязательно включить в свой рацион ряд продуктов. Их Life.ru перечислила врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

1. Орехи

В орехах содержится масса полезных микроэлементов (фтор, кальций) и витаминов группы А, В, С, D и Е. Они очень эффективны в борьбе с любыми воспалениями, включая заболевания дёсен.

В отличие от фтора и кальция, которые укрепляют состояние зубов, прежде всего изнутри, витамины указанной группы, особенно С, придают дёснам твёрдость и упругость. Для профилактики полезны любые орехи: кешью, грецкий, фундук, миндаль. Татьяна Сумцова Врач-стоматолог

2. Рыба

Отличной профилактикой воспаления дёсен считается и рыба, в частности жирные сорта, например лосось, сельдь или скумбрия. Она способствует укреплению и защите дёсен, а также является отличным помощником в борьбе за повышение иммунитета. Такими свойствами указанные виды рыбы обязаны высокому содержанию жира.

3. Говядина травяного откорма

В этом виде говядины содержится коллаген, который отвечает не только за молодость и красоту кожи, но и состояние ваших дёсен, говорит Сумцова. Этот продукт очень полезно употреблять для общего укрепления организма. Однако речь идёт о говядине именно травяного откорма.

4. Курица

В привычной для нас курице содержатся сразу два важных элемента: коэнзим и коллаген. Оба необходимы для профилактики заболеваний дёсен. Кстати, полезна даже кожица курицы, в которой тоже хватает коллагена.

5. Бульон на косточке

Бульон, сваренный на косточке, богат коллагеном. В этом блюде есть и другие натуральные вещества, укрепляющие кости, зубы, мышцы и, конечно, дёсны. Также в бульоне на косточке содержится гиалуроновая кислота.

6. Брокколи

В брокколи есть витамин С, который необходим организму для поддержания хорошего состояния дёсен. Данный микроэлемент помогает повысить иммунитет. Если на вашей щётке при чистке зубов появилась кровь, значит, нужно обратить внимание на продукты с витамином С, советует стоматолог.

7. Болгарский перец (красный и зелёный)

Очень важным овощем для профилактики болезней дёсен является перец любого вида: красный или зелёный. Он отличается высоким содержанием витамина С. Чтобы получить мощный витаминный заряд, рекомендуется есть перец в сыром виде.

8. Сладкий картофель

В сладком картофеле много витамина А, который помогает поддерживать мягкие ткани дёсен на должном уровне. Кроме того, в нём есть и невероятно полезный витамин С, восстанавливающий и заживляющий слизистые оболочки.

9. Зелёный чай

Зелёный чай рекомендуется всем людям, у которых наблюдаются любые проблемы с зубами и дёснами: кариес, образования в ротовой полости, гингивит, пародонтоз. Сделайте зелёный чай своим ежедневным спутником, и риск развития этих проблем резко снизится.

10. Какао

В какао содержатся катехины. Эти органические вещества крайне эффективны в борьбе с воспалениями, в том числе и в ротовой полости. Также данный продукт полезен при кариесе, налёте и разрушении зубной эмали.

Кстати, многие стоматологи спорят, когда же правильно чистить зубы — перед завтраком или после? В этом материале Life.ru читайте про пользу первого варианта, а здесь — про плюсы второго.

Авторы Андрей Горяничев