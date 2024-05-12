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12 мая, 13:58

Подросток из Петербурга чуть не умер в частной стоматологии из-за анестезии

В Петербурге у восьмиклассника случился судорожный приступ на приёме у стоматолога

В Санкт-Петербурге восьмиклассник чуть не умер в кабинете стоматолога в частной клинике. У него случился судорожный приступ после введения анестезии. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По словам мамы подростка, её 16-летний сын пришёл на приём в "Студию Дент" на Богатырском. Перед процедурой мальчику ввели артикаин и адреналин, и спустя время ему стало плохо, начались судороги по всему телу. Юноша упал с кресла, ударился лбом. Скорая госпитализировала школьника в тяжёлом состоянии. Сейчас он в реанимации.

Восьмиклассник уже посещал эту клинику, но в прошлые разы никаких инцидентов не было. В медучреждении ситуацию комментировать отказались.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге во время первенства по футболу 13-летний игрок молодёжного клуба "Крылья" получил разрыв селезёнки. Всё произошло во время матча. Юного спортсмена доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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