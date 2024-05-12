Подросток из Петербурга чуть не умер в частной стоматологии из-за анестезии

В Санкт-Петербурге восьмиклассник чуть не умер в кабинете стоматолога в частной клинике. У него случился судорожный приступ после введения анестезии. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По словам мамы подростка, её 16-летний сын пришёл на приём в "Студию Дент" на Богатырском. Перед процедурой мальчику ввели артикаин и адреналин, и спустя время ему стало плохо, начались судороги по всему телу. Юноша упал с кресла, ударился лбом. Скорая госпитализировала школьника в тяжёлом состоянии. Сейчас он в реанимации.

Восьмиклассник уже посещал эту клинику, но в прошлые разы никаких инцидентов не было. В медучреждении ситуацию комментировать отказались.