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2 мая, 07:51

Юный футболист попал в реанимацию после матча в Петербурге

Подросток получил разрыв селезёнки на первенстве Петербурга по футболу

Юный футболист попал в реанимацию после матча. Обложка © Unsplash / Tobias Flyckt

Юный футболист попал в реанимацию после матча. Обложка © Unsplash / Tobias Flyckt

Во время первенства Санкт-Петербурга по футболу 13-летний игрок молодёжного клуба "Крылья" получил разрыв селезёнки. Это произошло во время матча. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, передаёт "Mash на Мойке".

Известно, что юный футболист во время поединка случайно наткнулся на колено соперника. Помимо разрыва селезёнки третьей степени, у подростка диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

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Мирон Сидоров
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