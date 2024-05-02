Юный футболист попал в реанимацию после матча в Петербурге
Подросток получил разрыв селезёнки на первенстве Петербурга по футболу
Юный футболист попал в реанимацию после матча. Обложка © Unsplash / Tobias Flyckt
Во время первенства Санкт-Петербурга по футболу 13-летний игрок молодёжного клуба "Крылья" получил разрыв селезёнки. Это произошло во время матча. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, передаёт "Mash на Мойке".
Известно, что юный футболист во время поединка случайно наткнулся на колено соперника. Помимо разрыва селезёнки третьей степени, у подростка диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки.
Порой спорт приносит больше вреда, нежели пользы. Так, в Иванове во время эстафеты умер 43-летний мужчина.