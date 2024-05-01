В Иванове умер участник первомайской эстафеты

В городе Иваново умер участник первомайской эстафеты. Прокуратура по данному факту проводит проверку.

"Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты", — уточняется в сообщении регионального надзорного органа в телеграм-канале.

Известно, что 1 мая на площади Революции в Иванове один из участников первомайской эстафеты почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 43-летний мужчина скончался.

Как сообщили в администрации города, все участники предварительно проходили медицинские проверки и получали допуск до эстафеты. Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения.