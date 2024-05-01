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1 мая, 10:04

Умер знаменитый продюсер рок-групп "Кино" и "Аквариум" Андрей Тропилло

Звукорежиссёр, продюсер "Кино" и "Аквариума" Андрей Тропилло умер в 73 года

Продюсер, звукорежиссёр Андрей Тропилло. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Продюсер, звукорежиссёр Андрей Тропилло. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Продюсер музыкальных групп "Аквариум" и "Кино", рок-музыкант, звукорежиссёр Андрей Тропилло умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает SHOT.

Дочь музыканта рассказала телеграм-каналу, что узнала о кончине отца от соседей. Тело рокера нашли в его квартире в воскресенье, 28 апреля. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Похоронят Тропилло в Финляндии, где он проживал два последних года.

Тропилло называли первым продюсером Советского Союза. В 1980-х в своей студии "АнТроп" он записывал альбомы рок-групп "Кино", "Аквариум", "Алиса", "Ноль", "Зоопарк", а также участвовал в записи альбомов как музыкант.

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А ранее Life.ru писал, что 29 апреля ушла из жизни народная артистка РСФСР Зоя Зелинская. Ей было 94 года.

Дарья Нарыкова
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