Умер знаменитый продюсер рок-групп "Кино" и "Аквариум" Андрей Тропилло

Продюсер музыкальных групп "Аквариум" и "Кино", рок-музыкант, звукорежиссёр Андрей Тропилло умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает SHOT.

Дочь музыканта рассказала телеграм-каналу, что узнала о кончине отца от соседей. Тело рокера нашли в его квартире в воскресенье, 28 апреля. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Похоронят Тропилло в Финляндии, где он проживал два последних года.

Тропилло называли первым продюсером Советского Союза. В 1980-х в своей студии "АнТроп" он записывал альбомы рок-групп "Кино", "Аквариум", "Алиса", "Ноль", "Зоопарк", а также участвовал в записи альбомов как музыкант.