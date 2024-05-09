Седеет и теряет память: В Башкирии школьник из-за занозы в ноге оказался в инвалидной коляске

Уфимский школьник стал инвалидом, напоровшись на гвоздь. Его мама Алина намерена судиться с больницей из-за не оказанной вовремя квалифицированной помощи. Об этом пишет kp.ru.

Летом 2023 года Матвей отдыхал в Оренбургской области. Гуляя с друзьями, полез за крыжовником и наступил на доску с гвоздём. Бабушка обработала мальчику рану, но в больницу не обратилась: травма не внушала серьёзных опасений. Однако спустя неделю нога по-прежнему болела, и школьника госпитализировали. В больнице города Бугуруслана он пробыл неделю. Врачи разрезали ногу, делали перевязки, но нормально передвигаться ребёнок по-прежнему не мог.

Встревоженная мама отправилась с ним домой в Уфу, где они легли в больницу № 17. Местные врачи выяснили, что в клиновидной кости на стопе осталась заноза. Матвея дважды оперировали, но извлечь инородное тело не смогли. Через некоторое время нога стала гноиться. Медики поставили диагноз "хронический остеомиелит" — заболевание, вызывающее разрушение кости.

Алина решила везти сына в Москву. Там хирурги Детской горбольницы имени Сперанского сумели извлечь занозу, а также нитки, оставшиеся после операции, и диагностировали у Матвея кокковую инфекцию. На сегодняшний день мальчик перенёс уже шесть хирургических вмешательств. Лазером ему пытаются запустить регенерацию кости.

"В конце мая вновь полетим, опять лазерная процедура будет. Если она не поможет, то со временем будут ставить имплант — это искусственная кость. Поставить имплант сейчас они не могут, так как нога ещё растёт", — рассказала женщина, посетовав, что до конца пока далеко.

Сейчас Матвей передвигается на коляске и вынужден обучаться дома. После всего пережитого у него появилась седина. Скоро ребёнку предстоит пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности, а пока он сидит в четырёх стенах, иногда выезжает на балкон, но появиться в таком виде на улице стесняется.

"К психиатру ходили, и она нам поставила диагноз: на фоне всех наркозов, что прошёл сын, у него развилась амнезия. Он не может запомнить то, что было только что сказано, и пересказывать это", — поделилась Алина.

Желая наказать виновных, женщина уже обратилась в прокуратуру. Она уверена, что остеомиелит у сына развился из-за того, что хирурги вовремя не извлекли занозу, и готовится к судебным тяжбам. При этом в Минздраве Башкирии изданию заявили, что помощь ребёнку была оказана "своевременно и в полном объёме".