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9 мая, 15:56

Ярмольника с женой выписали из больницы через две недели после госпитализации

Mash: Леонида Ярмольника с женой выписали спустя две недели после госпитализации

Леонид Ярмольник с супругой Оксаной. Обложка © ТАСС / Алексей Николаев

Леонид Ярмольник с супругой Оксаной. Обложка © ТАСС / Алексей Николаев

Актёра и продюсера Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы через две недели после госпитализации. Как сообщает Mash, паре стало гораздо лучше, поэтому наблюдение врачей им больше не требуется.

По данным телеграм-канала, у Ярмольника развились проблемы с желудком, артрит и воспаление гайморовых пазух. Сейчас, когда состояние актёра улучшилось, он может играть в спектаклях — первый назначен на 15 мая в "Современнике".

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О том, что Леонида Ярмольника и его супругу экстренно госпитализировали в Москве, стало известно 24 апреля. У артиста диагностировали гипертонический криз, а у жены — хроническую сердечную недостаточность. При этом актёр уверял, что с ним и супругой всё в порядке, а сам он находится на репетиции. За пару дней до госпитализации оба жаловались на головную боль и повышенное давление.

Никита Осипов
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