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8 мая, 10:44

Сдавило грудь, и разболелось горло: Юморист Аскаров попал в больницу в Москве

SHOT: В Москве госпитализировали пародиста Юрия Аскарова

Юрий Аскаров. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Юрий Аскаров. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В Москве госпитализировали юмориста Юрия Аскарова. Как сообщает SHOT, артисту стало трудно дышать и он вызвал скорую.

47-летний Аскаров почувствовал себя плохо накануне вечером. В разговоре с телеграм-каналом он рассказал, что ему сдавило грудь, заболело горло и появились проблемы с дыханием. Врачи доставили пародиста в больницу с подозрением на пневмонию, но этот диагноз не подтвердился.

В больнице Аскаров пробудет несколько дней. Он намерен восстановиться как можно быстрее, так как на следующей неделе у него много мероприятий.

Юрий Аскаров — эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий.

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Никита Никонов
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