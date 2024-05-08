Сдавило грудь, и разболелось горло: Юморист Аскаров попал в больницу в Москве

В Москве госпитализировали юмориста Юрия Аскарова. Как сообщает SHOT, артисту стало трудно дышать и он вызвал скорую.

47-летний Аскаров почувствовал себя плохо накануне вечером. В разговоре с телеграм-каналом он рассказал, что ему сдавило грудь, заболело горло и появились проблемы с дыханием. Врачи доставили пародиста в больницу с подозрением на пневмонию, но этот диагноз не подтвердился.

В больнице Аскаров пробудет несколько дней. Он намерен восстановиться как можно быстрее, так как на следующей неделе у него много мероприятий.

Юрий Аскаров — эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий.