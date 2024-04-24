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СМИ узнали, что Ярмольник с женой попал в больницу, но актёр это отрицает

Mash: Леонида Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве

24 апреля, 11:09
Актёр Леонид Ярмольник и его супруга Оксана Ярмольник. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Леонид Ярмольник и его супруга Оксана Ярмольник. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёра и продюсера Леонида Ярмольника экстренно госпитализировали в Москве вместе с женой Оксаной. По данным Mash, у артиста гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность. При этом сам Ярмольник уверяет, что с ним и супругой всё в порядке, а он сам находится на репетиции.

По информации телеграм-канала, пару дней назад чета пожаловалась на слабость и головную боль. У Оксаны Ярмольник повышалось давление до критических значений, ей дважды вызывали скорую. У Леонида Исааковича за последние несколько суток был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких критических значений. Сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей, заверяет Mash.

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А ранее в больницу попал знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв. Ему стало плохо прямо во время выступления в день своего 75-летия — 12 апреля. Сперва ухудшение состояния списали на защемление нерва, но позже стало понятно, что у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачёва вовремя госпитализировали, и это вместе с грамотными действиями врачей, которые провели ему трёхчасовую операцию, осложнённую случившейся в процессе остановкой сердца, спасло ему жизнь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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