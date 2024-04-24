СМИ узнали, что Ярмольник с женой попал в больницу, но актёр это отрицает

Актёра и продюсера Леонида Ярмольника экстренно госпитализировали в Москве вместе с женой Оксаной. По данным Mash, у артиста гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность. При этом сам Ярмольник уверяет, что с ним и супругой всё в порядке, а он сам находится на репетиции.