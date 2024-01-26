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26 января, 12:34

Леонид Ярмольник признался, что "ни фига не понял" книгу "Мастер и Маргарита"

Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Советский и российский актёр театра и кино Леонид Ярмольник признался, что к своим 70 годам так и не понял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом он рассказал на светской премьере одноимённого фильма режиссёра Михаила Локшина, где сам Ярмольник исполнил роль доктора Стравинского.

Актёр пояснил, что ему приходилось играть в двух театральных постановках по этой книге, но до конца постичь замысел писателя Ярмольнику оказалось не под силу. Сам он связывает это с якобы низким уровнем собственного образования и величием Булгакова, который, по словам артиста, "отдельная планета".

"Я впервые прочитал роман, когда ещё учился в школе, но ни фига не понял. Перечитал уже, когда пришёл на Таганку в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается", приводит слова артиста kp.ru.

Мистика Воланда. 10 страшных легенд "Мастера и Маргариты"
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"Мастер и Маргарита" — российский фэнтезийный драматический фильм режиссёра Михаила Локшина по мотивам одноимённого романа Михаила Булгакова. Главные роли исполняют Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг.

Марина Калегина
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