Леонид Ярмольник признался, что "ни фига не понял" книгу "Мастер и Маргарита"

Советский и российский актёр театра и кино Леонид Ярмольник признался, что к своим 70 годам так и не понял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом он рассказал на светской премьере одноимённого фильма режиссёра Михаила Локшина, где сам Ярмольник исполнил роль доктора Стравинского.

Актёр пояснил, что ему приходилось играть в двух театральных постановках по этой книге, но до конца постичь замысел писателя Ярмольнику оказалось не под силу. Сам он связывает это с якобы низким уровнем собственного образования и величием Булгакова, который, по словам артиста, "отдельная планета".

"Я впервые прочитал роман, когда ещё учился в школе, но ни фига не понял. Перечитал уже, когда пришёл на Таганку в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается", — приводит слова артиста kp.ru.