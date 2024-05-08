В мозге кандидата в президенты США обнаружили мёртвого червя

В мозге независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего врачи нашли мёртвого червя. Как сообщает американская газета The New York Times (NYT), политик обратился за помощью к медикам из-за потери памяти и замутнённости сознания.

Медики провели обследования и на снимках заметили затемнения, которые сначала объяснили опухолью. Но немного позже один из специалистов заявил, что это мёртвый червь.

"Несколько экспертов по инфекционным заболеваниям и нейрохирургов заявили, что, основываясь на описании Кеннеди, они полагают, что это, скорее всего, личинка свиного цепня. Аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червём, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер", — сказано в материале.

Примечательно, что у Кеннеди-младшего раньше были и другие серьёзные болезни. Однажды у него зафиксировали отравление ртутью из-за чрезмерного употребления рыбы. Также политика минимум четырежды доставляли в больницу из-за эпизодов фибрилляции предсердий.

При этом перед выборами, которые намечены на ноябрь, Кеннеди подчеркнул, что избавился от проблем с памятью и возможных последствий заражения паразитом. Представитель избирательной кампании политика назвал смешными вопросы о его способности выдвигаться в качестве кандидата на пост американского лидера на фоне новостей о проблемах со здоровьем.

Американскому юристу Роберту Фрэнсису Кеннеди – младшему 70 лет. Он член семьи Кеннеди, сын сенатора и генпрокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-го президента Соединённых Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди.