Байден подвергся жёсткой критике после речи о "победоносном шествии Путина по Европе"

"Речь идёт не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в альянс] Украины, чего мы не должны были делать", — заявил Кеннеди-младший, которого цитирует The Hill.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом США американский лидер Джо Байден заявил, что Украина в силах остановить Путина, но для этого Штатам необходимо снабжать её оружием. Он также повторил свою страшилку о том, что Москва не остановится на достигнутом в случае падения Киева, поэтому в интересах всего мира помешать российскому лидеру. Байдена после этой речи жёстко раскритиковали республиканцы.