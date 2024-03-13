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13 марта, 12:53

Байден подвергся жёсткой критике после речи о "победоносном шествии Путина по Европе"

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил Байдена за слова о Путине

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди – младший прокомментировал высказывание действующего главы Белого дома Джо Байдена о якобы способности Украины остановить российского лидера Владимира Путина при поддержке Вашингтона.

"Речь идёт не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в альянс] Украины, чего мы не должны были делать", — заявил Кеннеди-младший, которого цитирует The Hill.

По заверениям кандидата в президенты, верхушка американской дипломатии тоже считает расширение Североатлантического альянса на восток крупной ошибкой.

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Напомним, во время выступления перед Конгрессом США американский лидер Джо Байден заявил, что Украина в силах остановить Путина, но для этого Штатам необходимо снабжать её оружием. Он также повторил свою страшилку о том, что Москва не остановится на достигнутом в случае падения Киева, поэтому в интересах всего мира помешать российскому лидеру. Байдена после этой речи жёстко раскритиковали республиканцы.

Владимир Озеров
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