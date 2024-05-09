От кариеса до удаления: Стоматолог предупредил об опасности ношения старых коронок

Срок службы зубных коронок зависит от их материала, гигиены полости рта и сопутствующих патологий. При правильном уходе и регулярном наблюдении у специалиста современные керамические коронки могут простоять более 20 лет, однако есть и исключения.

"Также следует понимать, что наличие коронки не исключает развитие кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости. Это может приводить к сколам коронок, развитию подвижности зубов, нарушению фиксации коронки. Всё это, в свою очередь, потребует ревизии твёрдых тканей зуба и замены коронки на новую, если удастся сохранить зуб", — рассказал "Газете.ru" стоматолог-ортопед высшей категории "СМ-Стоматологии", к.м.н. Юрий Калинин.

По его словам, на профилактическом осмотре специалист оценивает качество краевого прилегания коронки к зубу, состояние десны и костной ткани, наличие сколов на коронке, данные снимка и жалобы пациента. В соответствии с этим он принимает решение, есть ли необходимость в замене коронки.

В случае если есть сколы или нарушено смыкание, то несвоевременное обращение к специалисту грозит перегрузкой зубов. Если же испорчено краевое прилегание, то конструкция не будет герметичной. В итоге может развиться кариес, появятся пародонтальные карманы, и в итоге потребуется удаление.