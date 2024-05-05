Курильщики в зоне риска: Названы страшные последствия отказа от вечерней чистки зубов

Отказ от вечерней чистки зубов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорят результаты исследования учёных из университетской больницы в Осаке.

Эта тенденция прослеживается даже у курильщиков, которые в целом входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. У курящих пациентов, чистящих зубы дважды в день, прогноз по заболеванию оказался более позитивным, чем у их собратьев по вредной привычке, которые игнорировали чистку зубов или чистили их лишь раз в день.

"Исследователи предположили, что дело в повышенной бактериальной нагрузке полости рта во время сна из-за снижения выделения слюны. Если при этом ещё и не чистить зубы, то возрастает риск заболеваний пародонта или кариеса, что только усиливает бактериальную нагрузку. А поскольку полость рта имеет очень активный кровоток, то кровь быстро разносит бактерии по всему организму, в том числе — по сердечно-сосудистой системе", — объяснил "Газете.ru" главный врач клиники "Немецкий имплантологический центр", к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

По его словам, ВОЗ не раз доказывала, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями и состоянием пародонта есть связь. А так как проблемы с сердцем и сосудами стоят на первом месте среди причин смертности во всём мире, разумно всё-таки почистить вечером зубы — и спать спокойно.