Тюбик безопасен: Названы 10 вредных веществ, которых не должно быть в составе зубной пасты

Один из самых важных аспектов заботы о здоровье зубов и полости рта — это выбор зубной пасты. Но иногда в её составе могут быть вредные ингредиенты. Специалисты выделяют 10 веществ, которых следует избегать. Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, в чём их опасность.

"Среди них триклозан. Этот антибактериальный агент был связан с развитием устойчивости к антибиотикам и нарушением гормонального баланса. В некоторых странах его использование в зубных пастах ограничено или запрещено. Также следует избегать лаурилсульфата натрия (SLS). Он используется для создания пены, но может вызывать раздражение слизистой оболочки рта, язвы и усугублять симптомы афтозного стоматита", — предупредила стоматолог в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, в составе зубной пасты не должно быть пропиленгликоля, искусственных красителей и ароматизаторов, так как они могут вызвать аллергические реакции и раздражение. Не нужно покупать пасты с парабенами, они влияют на гормональную систему и связаны с риском развития рака. А хлоргексидин в составе — эффективен в борьбе с бактериями, но его частое использование может привести к изменению вкуса и обесцвечиванию зубов.

Не стоит постоянно пользоваться отбеливающими пастами с пероксидами и веществами с высокой степенью абразивности. Всё это ингредиенты для отбеливания, но при слишком частом их использовании они могут повредить зубную эмаль. Стоит избегать и фталатов, они связаны с риском возникновения гормональных нарушений.

"Фталаты содержатся не в самой пасте, а в её упаковке. Они используются для того, чтобы сделать пластик более мягким. Покупая зубную пасту, обратите внимание на код переработки — он указан в треугольнике с цифрой внутри. Коды 3 и 7 говорят о наличии фталатов, а коды 1, 2 или 5 говорят о том, что тюбик безопасен", — резюмировала врач.